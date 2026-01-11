Beyoğlu’nda Fırtına Faciası! Kaldırımda Yürüyen Kadın Devrilen Tabelanın Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Şehir plancısı Kardelen K.Ç. (27), öğle molasında arkadaşlarıyla birlikte yakınlardaki bir kafeteryaya gitti. Yemek sonrası mekândan çıkan K.Ç., arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda iş yerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada şiddetli rüzgârın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak devrildi.

DEVRİLEN TABELANIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan tabela, kaldırımda yürüyen Kardelen K.Ç.’nin üzerine düştü. Genç kadın olay yerinde ağır şekilde yaralanırken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kardelen K.Ç., ambulansla Şişli’de bulunan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren K.Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.

