Beyoğlu’nda Fırtına Faciası! Kaldırımda Yürüyen Kadın Devrilen Tabelanın Altında Kaldı

İstanbul’da geçtiğimiz perşembe günü etkisini artıran fırtına, ciddi bir kazaya yol açtı. Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıkan şehir plancısı Kardelen K.Ç., şiddetli rüzgârın savurduğu tabelanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Şehir plancısı Kardelen K.Ç. (27), öğle molasında arkadaşlarıyla birlikte yakınlardaki bir kafeteryaya gitti. Yemek sonrası mekândan çıkan K.Ç., arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda iş yerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada şiddetli rüzgârın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak devrildi.

Beyoğlu’nda Fırtına Faciası! Kaldırımda Yürüyen Kadın Devrilen Tabelanın Altında Kaldı - Resim : 1

DEVRİLEN TABELANIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan tabela, kaldırımda yürüyen Kardelen K.Ç.’nin üzerine düştü. Genç kadın olay yerinde ağır şekilde yaralanırken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu’nda Fırtına Faciası! Kaldırımda Yürüyen Kadın Devrilen Tabelanın Altında Kaldı - Resim : 2

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kardelen K.Ç., ambulansla Şişli’de bulunan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren K.Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Beyoğlu’nda Fırtına Faciası! Kaldırımda Yürüyen Kadın Devrilen Tabelanın Altında Kaldı - Resim : 3

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beyoğlu fırtına
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı ‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu ‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu
ÇOK OKUNANLAR
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde
Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar
Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu