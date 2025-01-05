Beyoğlu’nda Dehşet ‘Geliyorum’ Dedi, ‘Seni Vuracağım’ Diye Tehdit Edip, Silahla Sokak Sokak Aradı

İstanbul Beyoğlu’na bir otomobil sürücüsü aracına çarptığı taksi şoförüyle tartıştı, 45 dakika sonra elinde silahla sokak sokak şoförü aradı. Şoförü bulamayan sürücü, havaya ateş açarak korku dolu anlar yaşattı. Tutuklanan sürücünün 5 suç kaydı çıktı.

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İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde 16 Aralık Pazartesi günü saat 23.40 sıralarında, 63 yaşındaki taksi şoförü Şevki Sağkol taksisini üstün performansla park etti. Taksi şoförü aracından ineceği sırada Ramazan A.'nın otomobili taksiye takıldı.

Kaza sonrasında yapılacaklar arasında tartışma yaşandı. Ramazan A., taksi şoförünü “Biz Diyarbakır çocuğuyuz seni vuracağım” diyerek tehdit etti.

Beyoğlu’nda Dehşet ‘Geliyorum’ Dedi, ‘Seni Vuracağım’ Diye Tehdit Edip, Silahla Sokak Sokak Aradı - Resim : 1

SİLAHLA SOKAK SOKAK ARADI

Kavgadan 45 dakika sonra Ramazan A., motosikletle caddeye geri ayrılan taksi şoförü Sağkol'u sordu. Elinde silahla sokak sokak gezen Ramazan A. dünyada 4 el ateş açıldıktan sonra uzaklaştı.

Beyoğlu’nda Dehşet ‘Geliyorum’ Dedi, ‘Seni Vuracağım’ Diye Tehdit Edip, Silahla Sokak Sokak Aradı - Resim : 2

5 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kimlik bilgileri yapılan Ramazan A., 3 gün sonra silahla birlikte gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu’nda Dehşet ‘Geliyorum’ Dedi, ‘Seni Vuracağım’ Diye Tehdit Edip, Silahla Sokak Sokak Aradı - Resim : 3

Ramazan A.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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