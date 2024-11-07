5’inci Kattan Düşen Gencin Komşusundan İntihar İddiası

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın teras katındaki 34 yaşındaki endüstri mühendisi Onur Özçelik, zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI SONRA VEFAT ETTİ

Ağır yaralandığı öğrenilen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti.

Genç mühendis, Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi zamanı kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

“KOŞARAK 5. KATTAN AŞAĞIYA ATLIYOR”

Özçelik’in yardımına koşan görgü tanıklarında Ekrem Tanur, olay anını şöyle anlattı: Biz karşıdaki dükkanda çalışıyoruz. Pat diye bir ses geldi. 'Adam düştü' dediler. Biz de can havliyle koştuk. Esnaf arkadaşları ambulans diye seslendi. Ambulansı kuruldu. Polisler geldi. Herhalde hanımıyla tartışıyor daha sonra çatıya çıkıyor. Koşarak 5. kattan aşağıya atlıyor. Sağlık ekipleri 15-20 dakika kalp masajı yapıyor.

Kaynak: İHA