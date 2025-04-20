Beyoğlu'nda 39. Çocuk Şenliği, Herkes Eğlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Çocuk Şenliği" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başladı.

Beyoğlu'nda 39. Çocuk Şenliği, Herkes Eğlendi

İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 1935 yılında çalışmalarına başlayan Çocuk Eğitim Birimi'nin düzenlediği şenlikte çocuklar için tiyatro, atölye, sergi ve oyunlar düzenleniyor.

Şenlik bünyesinde, 90 yılı özetleyen fotoğraflar, dijital bir sergi olarak izleyiciye sunulurken, "Sesler Ülkesi", "Çöpsüz Dünya", "Fındıkkıran", "Masal", "Sevdalı Bulut", "Şebo Müzikali", "Ben De Uçabilirim" oyunları da çocuklarla buluşuyor.

Çocukların müzik bilgisini artırmayı, hayal dünyalarını genişletmeyi ve kendi hikayelerini oluşturmasını sağlamayı hedefleyen etkinlik programında ayrıca "Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk", "Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?", "Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi", "Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!", "Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi", "Hareket ve Doğaçlama Atölyesi", "Bir Hikaye, Bin Dünya" ve "Uğurlu Mask Atölyesi" de yer alıyor.

Şenliğe ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, 23 Nisan'ın Atatürk'ün çocuklara armağanı olduğunu vurgulayarak, "Bunu çocuklarımızla kutlamak bizim için her sene büyük bir keyif ve onur. Ayrıca bu senenin bizim için bir başka bir anlamı daha var. Çocuk tiyatrosundaki 90. senemiz. Biz 110 yıllık, Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir tiyatroyuz. Çocuk oyunu geçmişimiz de bu sene doksanıncı yılında. Üstümüzde onun da heyecanı var. Çalıştık, güzel bir şenlik organize ettik." dedi.

Ümraniye, Kağıthane, Harbiye ve Beylikdüzü sahnelerinde oyunların çocuklar için ücretsiz sahnelendiğini dile getiren Başak, "Eskişehir ve Kocaeli Şehir Tiyatroları da iki oyunla bize destek veriyor. Onları da burada ağırlamaktan mutluyuz. Keyifli ve heyecanlıyız. Dışarıda bir şenlik alanı oluşturduk. Orada bandomuz, jonglörlerimiz, boyama alanlarımız var. Çocukları mutlu edeceğini düşündüğümüz birçok etkinliğimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

23 Nisan'a kadar devam edecek şenlik hakkında detaylı bilgiler "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Yem Bitki Denetimleri Arttı Yem Bitki Denetimleri Arttı
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Hamsi Festivalinde 2 Tonluk Dağıtım Yapıldı Hamsi Festivalinde 2 Tonluk Dağıtım Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...