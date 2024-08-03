Beyoğlu'nda 3 Kadına Önce Taciz Sonra Darp: Şehir Eşkıyaları Gözaltına Alındı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde eğlenmek üzere bir mekana giden 3 kadın arkadaşın yaşadıkları Türkiye gündemine oturdu. A.İ.K. (22), H.E. (20) ve Y.T. (23) adlı 3 kadın, eğlenmek üzere Cihangir’de bulunan lüks bir mekana gitti. İddialara göre kadınlar, yan masadakiler tarafından sözlü taciz edildi. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, durumu işletmenin güvenliğine söyleyip masalarının değiştirilmesini istedi.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, bir süre sonra genç kadınların yanına gelen görevli M.D., yan masadakileri işaret edip “Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Kadınlar bu teklifi kabul etmedi ve masalarının değiştirilmesi talebini tekrarladılar.

3 kadın, masalarının değiştirilmemesi üzerine hesabı isteyip kalkmak istediler. İddialara göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin TL geldi.

'OTURUN ADAMLARLA İŞTE'

Kadınlar hesaba itiraz edince görevli M.D. "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin" dedi. Bunlardan rahatsız olan kadınlar, 9 bin TL hesap ödeyip mekandan ayrılmak istedi.

Ardından mekandan çıkmaya çalışan 3 kadının önü bu kez işletme sahibi V.T. tarafından kesildi. V.T. "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi.

KADINLARI DARP ETTİLER

Bu esnada Y.T. isimli kadın, diğer görevli M.D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Kadın, çenesinden tutup kendisini itmeye çalışan M.D.'den kurtulmak ve kendini savunmak için tokat attı.

M.D., Y.T.'nin saçlarından tutup çekti, diziyle yüzüne vurdu. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşananlardan sonra mekandan zor da olsa ayrılan kadınlar, tehdit edildi. Olanlardan sonra korkan genç kadınlar, ellerinde delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olmadı. Fakat olaya dair görüntüler yayılınca şikayetçi olabildiler. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından "Beyoğlu kadınların özgürce ve güvenle yaşadığı, yaşayacağı, eğleneceği ilçedir. Öyle de kalacaktır. Konuyla ilgili hukuki ve idari süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz, Kaymakamlığımız ve Emniyet güçlerimizle koordinasyon halinde bu rezaletin sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını sağlayacağız. Konuyu şahsen takip ediyorum" açıklamasını yaptı.

EMNİYET: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı paylaşımda "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" ifadelerini kullandı.