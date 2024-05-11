Beyoğlu'nda 11 aracın lastiği bıçakla patlatıldı

Beyoğlu'nda bir kişi park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattı.

Beyoğlu'nda 11 aracın lastiği bıçakla patlatıldı

Beyoğlu'nda park halindeki 11 aracın lastiği bir şüpheli tarafından bıçakla kesilerek patlatıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak üzerinde bulunan araçların lastiğinin, gece saatlerinde bıçakla kesilip patlatıldığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, kaldırıma park edilen 11 aracın tekerlerine bıçakla zarar verildiğini, lastiklerin patlatıldığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, lastikleri patlatan kişiyi tespit etti.

Ekiplerin, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE ARACA ZARAR VERİLMİŞ

Aracının tekerleri patlatılan vatandaşlardan Ramazan Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ay kadar öce de aracının yan tarafının anahtarla çizildiğini belirterek, "Şu anda da milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir." ifadelerini kullandı.

Lastiği patlatılan diğer vatandaşlardan Eren Arslan da 20 yıldır yaşadığı mahallesinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını dile getirerek, "Sabah saatlerinde telefonum çaldı, burada top oynayan çocuklardan birisi aradı. Lastiğimin patladığını söyledi, ilk başta inanamadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için şaka falan sandım. Sonra çıktım dışarıya. Tek benim arabamın lastiğinin patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin aracının 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar." diye konuştu.

Arslan, mahallede kimseyle kavga etmediğini, olayın şaşkınlığını hala üzerinden atamadığını söyledi.

Kaynak: AA

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