Beyoğlu Belediyesi'nde Korkutan Patlama

Beyoğlu Belediyesi yakınlarda patlama meydana geldi. Belediye binası boşaltılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Güncelleme:

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi binası önünde patlama meydana geldi.

Beyoğlu Belediyesi'nde Korkutan Patlama - Resim : 1

TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Belediye önündeki trafoda yaşandığı tahmin edilen patlama sonrası belediye binası güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu Belediyesi'nde Korkutan Patlama - Resim : 2

Kaynak: DHA

Etiketler
Beyoğlu Patlama
Son Güncelleme:
Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı! Spor Toto İş Birliği Diyanet'i Karıştırdı Spor Toto İş Birliği Diyanet'i Karıştırdı
Köfteci Yusuf Sessizliğini Bozdu! 'Domuz Eti' Skandalına İlk Açıklama 'Domuz Eti' Skandalına İlk Açıklama
Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu
Şeflere Göre En Doğru Yöntem Bulundu! Balık En Sağlıklı Nasıl Pişirilir Şeflere Göre En Doğru Yöntem Bulundu! Balık En Sağlıklı Nasıl Pişirilir