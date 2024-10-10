Beyoğlu Belediyesi'nde Korkutan Patlama
Beyoğlu Belediyesi yakınlarda patlama meydana geldi. Belediye binası boşaltılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi binası önünde patlama meydana geldi.
TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Belediye önündeki trafoda yaşandığı tahmin edilen patlama sonrası belediye binası güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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