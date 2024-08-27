Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı

İlçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde üreticiler, yetişen cevizleri geleneksel yöntemlerle hasat etmeye başladı. Sabah erken saatte işe başlayan üreticiler, olgunlaşan Kaman cinsi cevizleri toplamaya başladı. Bir yandan uzun çubuklar yardımıyla dallara vurmak suretiyle cevizler dökülürken, diğer yandan yerden toplanan cevizler kovalar yardımıyla çuvallara dolduruldu. Hasat edilen cevizler bir süre dinlendirildikten sonra yeşil kabuklarından farklı yöntemlerle ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor. Uygun kıvamda kurutulan cevizler daha sonra satış için hazır hale getiriliyor.