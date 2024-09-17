Beylikdüzü'nde Zabıta Ekipleri Öğrenciler İçin İş Başında

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öğrenciler için harekete geçti. Zabıta ekipleri okul önlerinde trafiğin akışını aksatan araç sahiplerini uyarıyor, kaza ihtimalini ve gecikmelerin önüne geçiyor.

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Beylikdüzü'nde Zabıta Ekipleri Öğrenciler İçin İş Başında

İstanbul'da Beylikdüzü zabıtası, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmeleri için gerekli önlemleri aldı.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okulların giriş-çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini ve trafiğin akışını sağlamak için görev başında. Zabıta ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki okulların önlerinde, ışıklardan, yaya geçitlerinden veya kavşaklardan geçişlerde öğrencilere yardımcı oluyor.

Okul önlerindeki denetimler sıklaştı

Yıl boyunca sabahın erken saatlerinde görev başında olan Beylikdüzü zabıtası ayrıca çocukların sağlığını korumak amacıyla çevredeki kafelerde denetimler de yapıyor. Vatandaşların taleplerini dikkate alan Beylikdüzü Belediyesi, görevlendirdiği ekiplerle trafiğin sıkıştığı okul önlerinde, trafiğin akışını aksatan araç sahiplerini uyarıyor, kaza ihtimalini ve gecikmeleri önlüyor.

Kaynak: İHA

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