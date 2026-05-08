Beylikdüzü’nde Korku Dolu Anlar! Çalışma Sırasında Yol Çöktü
Beylikdüzü’nde bir çalışma sırasında sokakta yol çöktü. Olay sonrası bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, öğle saatlerinde Kavaklı Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması gerçekleştirilen sokakta yol çöktü.
Yolun bir bölümü inşaat alanına doğru kaydı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ekipler sokağı bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Çökme anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: