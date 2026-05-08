Beylikdüzü’nde Korku Dolu Anlar! Çalışma Sırasında Yol Çöktü

Olay, öğle saatlerinde Kavaklı Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması gerçekleştirilen sokakta yol çöktü.

Yolun bir bölümü inşaat alanına doğru kaydı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ekipler sokağı bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Çökme anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA