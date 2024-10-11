Beylikdüzü’nde Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi ile 100.Yıl Gündüz Çocuk Bakımevi’nde etkinlikler düzenlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve meclis üyeleriyle birlikte 100.Yıl Gündüz Çocuk Bakımevi’nde çocuklarla bir araya geldi. Minik öğrencilerin büyük bir heyecanla hazırladığı gösteriler renkli anlara sahne oldu. Gün kapsamında ayrıca çocuklara hediyeler de verildi.

Gösterilerin ardından çocuklara seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sizi çok seviyoruz. Sizlere güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. İleride çok büyük insanlar olacak ve bu memleket için çalışacaksınız” dedi. Çalık konuşmasının devamında, “Çocuklar bizim geleceğimiz ve yaşam kaynağımız. Onlar için çok çalışmalıyız. Son dönemlerde maalesef unutmak istediğimiz zaman dilimlerinden geçiyoruz. Bu güzel, pırıl pırıl evlatlarımızı korumak zorundayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımızı sağlam ve güçlü bireyler olarak geleceğe hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA