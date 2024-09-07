Beykozlulara Müjde

Pandemi döneminde yolcu yetersizliği nedeniyle seferleri geçici olarak kaldırılan 15KB otobüs hattı yeniden Beykozlu vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hattın, Kavacık ve 500T'nin yolcu yoğunluğunu alması öngörülüyor.

Beykozlulara Müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü’nün yoğun talep üzerine yeniden başlattığı otobüs hattı 15KB, Kavacık aktarma noktasında başlayarak İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü, İstanbul Çevre Yolu ve Kozyatağı Metro İstasyonu gibi duraklardan geçecek.

Seferler hafta içi saat 07.00’de başlayarak akşam saat 21.20'ye kadar devam edecek. 500T'nin yolcu yoğunluğunu azaltarak İstanbul'un ulaşım ağını genişletmeyi hedefleyen 15KB, 9 Eylül 2024 tarihinde yeniden ilk seferine çıkacak.



Kaynak: ANKA

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