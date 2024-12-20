Beykoz'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Trafikte Tartıştığı Ünlü Mimarı Silahla Vurdu

İstanbul Beykoz'da saat 19.00 sıralarında 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir ile polis memuru S.Ç. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre; görev saati dışında kendi aracıyla trafikte seyreden polis memuru S.Ç., Toydemir'in aracını durdurmak istedi. Toydemir'in durmaması üzerine polis memuru tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

AÇIĞA ALINDI

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim olarak gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi

Kaynak: DHA