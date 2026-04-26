Beykoz'da Orman Yangını: Tam Kontrol Alına Alındı Derken...

İstanbul’un Beykoz ve Çatalca ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Çatalca ve Beykoz'da ormanlık alanlarda çıkan yangınların ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Çatalca ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 0,5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.

Beykoz ilçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür."

ALEVLER BAŞKA NOKTADAN YÜKSELDİ

Bu arada Beykoz'da kontrol altına alındığı bildirilen yangında ormanın başka bir bölgesinde alevler yükseldi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de bölgedeki çalışmaları takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Gürzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıçlı'da orman yangınıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Yangının önce kontrol altına alındığını ancak rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini gördüklerini belirten Gürzel, "İstanbul İtfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Biz de kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinalarımıza destek oluyoruz. Ayrıca bölgede çalışanlarımız için de bir çorba aracımız burada. Yangın ne kadar sürerse biz de o kadar bölgede kendilerine destek olmak için burada olacağız. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür" diye konuştu.

Kaynak: AA