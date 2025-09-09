Beykoz’da Hafriyat Kamyonu Devrildi! Sürücü Yaralandı

Beykoz’da inşaat atıkları taşıyan hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yola devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Beykoz’da Hafriyat Kamyonu Devrildi! Sürücü Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 15.30 sıralarında Elmalı Yolu Sokak’ta yaşandı. 06 FY 0774 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Çevrede paniğe yol açan kazada yaralanan sürücü için sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonun devrilmesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Manavgat’ta İki Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi YaralandıManavgat’ta İki Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle? Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz
Rahmi Koç’tan Yeni Evli Çifte Sıra Dışı Tavsiye! İş Dünyası Bu Düğünde Buluştu Rahmi Koç’tan Yeni Evli Çifte Sıra Dışı Tavsiye! İş Dünyası Bu Düğünde Buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı