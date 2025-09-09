Beykoz’da Hafriyat Kamyonu Devrildi! Sürücü Yaralandı
Beykoz’da inşaat atıkları taşıyan hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yola devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Elmalı Yolu Sokak’ta yaşandı. 06 FY 0774 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Çevrede paniğe yol açan kazada yaralanan sürücü için sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonun devrilmesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
