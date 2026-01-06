Beykoz'da Feci Kaza! Kamyon Dükkana Daldı, 2 Ölü

Beykoz'da kontrolden çıkan kamyon dükkana daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Beykoz'da Feci Kaza! Kamyon Dükkana Daldı, 2 Ölü
İstanbul Beykoz’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı. Kaza, 15.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emet Tüfenk (27) idaresindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı bir evin zemin katındaki dükkana daldı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kamyon ayrıca, park halindeki 34 BLJ 774 plakalı Volkswagen marka otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde kamyon sürücüsü Tüfenk'in ve caddede yaya olarak bulunan Wiebe Wermer'in (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan İtalyan uyruklu Illaria Carroza (27) da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beykoz Trafik kazası
