Beykoz’da Can Pazarı! Otomobil İle Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beykoz Riva Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerde ilerleyen 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada savrulan araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan hafif ticari araç sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi