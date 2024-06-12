Beyin kanaması geçirdiği için diziden ayrılmıştı: Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti ekibiyle buluştu

Beyin kanaması geçirdiği için Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti ekibiyle buluştu.

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Beyin kanaması geçirdiği için diziden ayrılmıştı: Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti ekibiyle buluştu

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteri için Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşılmıştı.

Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından dizinin ekibiyle tekrar bir araya geldi.

Buluşmada, dizide birlikte rol alan Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap da yer aldı.

Rahimcan Kapkap, bu keyifli buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, Settar Tanrıöğen ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına, "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notunu düştü.

Beyin kanaması geçirdiği için diziden ayrılmıştı: Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti ekibiyle buluştu - Resim : 1

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