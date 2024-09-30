Beyin Kanaması Geçirdi, Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir hasta beyin kanaması geçirdi. Hayati tehlike nedeniyle hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Son Güncelleme:
Beyin Kanaması Geçirdi, Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi

Evinde rahatsızlanan ev hanımı Mümine Postlu (71), ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması saptanan hasta için, hayati tehlikesi nedeniyle ambulans helikopter istendi.

Hasta, devlet hastanesinin bahçesindeki alana inen helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Minibüs Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı Minibüs Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Jandarmadan Sahte Bal Operasyonu, 1 Ton Ele Geçirildi Jandarmadan Sahte Bal Operasyonu, 1 Ton Ele Geçirildi