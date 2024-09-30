Beyin Kanaması Geçirdi, Ambulans Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir hasta beyin kanaması geçirdi. Hayati tehlike nedeniyle hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Evinde rahatsızlanan ev hanımı Mümine Postlu (71), ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması saptanan hasta için, hayati tehlikesi nedeniyle ambulans helikopter istendi.
Hasta, devlet hastanesinin bahçesindeki alana inen helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: