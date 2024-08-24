Beyazı Yabancılara, Kırmızısı Türklere Satılıyor: Kilosu 120 Liradan Alıcı Buluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde tropik meyve olan ve ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya bahçelerinde hasat başladı. Üreticiler, kaliteli ürünün yabancılara ihraç edildiğini belirterek, ikinci üretimin ise iç piyasada satıldığını açıkladı.

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Beyazı Yabancılara, Kırmızısı Türklere Satılıyor: Kilosu 120 Liradan Alıcı Buluyor - Resim: 1

Akdeniz iklimi nedeniyle bir çok tropikal ürünün üretildiği Mersin'de ejder meyvesi de dikkat çekiyor. Türkiye genelinde bin 200, Mersin genelinde 150 dönüm arazide üretimi yapılan ejder meyvesi iç piyasanın yanı sıra ihracata da gidiyor. Kentte 7 yıl önce örtü altında üretimine başlanan meyveler, kilogramı 120-130 TL'den alıcı buluyor. Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkeler ihraç edilen meyveler sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanarak sandıklara istifleniyor.

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