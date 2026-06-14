Beyaz Et Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 29 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Beyaz Et Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 29 Şüpheli Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 29 kişi gözaltına alınmıştı. Şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri de uygulanmıştı. Soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında denetim kayyımı atanmasına karar verilmişti.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, Başsavcılığın talebi doğrultusunda imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan şikayetler ile vatandaşların ihbar ve başvuruları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, sektörde faaliyet gösteren bazı şirketler ve yöneticileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etkileri yönünden kapsamlı inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bazı şirket yetkililerinin arz, satış ve fiyatlama politikalarında birlikte hareket ederek tüketici aleyhine sonuçlar doğurabilecek uygulamalara imza attıkları ve bu durumun serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamını zedelediğine ilişkin kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütü yönetme", "örgüte üye olma", "fiyatları etkileme" ve "satıştan kaçınma" suçlamaları kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta operasyon düzenlendi.

Beyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 GözaltıBeyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 GözaltıGüncel
Et İhraç Eden Türkiye Nasıl Dünyanın 2. İthalatçısı Oldu?Et İhraç Eden Türkiye Nasıl Dünyanın 2. İthalatçısı Oldu?Güncel
Satılamayan Kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu AlacakSatılamayan Kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu AlacakGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye Akın Gürlek Tepkisi: 'Kimsenin Haddi Değil' AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye Akın Gürlek Tepkisi
Pendik'te Su Kanalında Ceset Bulundu Pendik'te Su Kanalında Ceset Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Yol Haritası Ortaya Çıktı: Birinci Yedek Parti Hazır, İkincisi de Kurulacak Birinci Yedek Hazır, İkincisi de Kurulacak
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: KADES İhbarına Giden Polis Şehit Oldu KADES İhbarına Giden Polis Şehit Oldu
İran'da ABD Anlaşmasına Sokak Tepkisi: Hamaney'den 'Milli Birlik' Çağrısı Hamaney'den 'Milli Birlik' Çağrısı
Hakkari'de Aile Katliamı: Uzman Çavuş Kayınpederinin Evini Bastı Hakkari'de Aile Katliamı
Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup: Avustralya, Türkiye'yi 2 Golle Geçti Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup