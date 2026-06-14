Beyaz Et Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 29 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 29 kişi gözaltına alınmıştı. Şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri de uygulanmıştı. Soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında denetim kayyımı atanmasına karar verilmişti.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, Başsavcılığın talebi doğrultusunda imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan şikayetler ile vatandaşların ihbar ve başvuruları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, sektörde faaliyet gösteren bazı şirketler ve yöneticileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etkileri yönünden kapsamlı inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bazı şirket yetkililerinin arz, satış ve fiyatlama politikalarında birlikte hareket ederek tüketici aleyhine sonuçlar doğurabilecek uygulamalara imza attıkları ve bu durumun serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamını zedelediğine ilişkin kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütü yönetme", "örgüte üye olma", "fiyatları etkileme" ve "satıştan kaçınma" suçlamaları kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta operasyon düzenlendi.

Kaynak: DHA