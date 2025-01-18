Beyaz Cennette Yürekler Ağza Geldi, Kayakçılar Kafa Kafaya Çarpıştı
Kayak denilince akla ilk gelen yer Uludağ’da kayak yapan iki kayakçı çarpıştı. Yaralanan kayakçılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
'Beyaz Cennet' olarak adlandırılan Uludağ’da kayak heyecanı kazayla sonuçlandı. Hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanan Uludağ’da oteller bölgesinde kayak yapan iki kişi çarpıştı.
Kayakçılara ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan JAK ekipleri yaptı.İsimleri bilinmeyen iki kişi, tedavi için hastaneye gönderildi.
Kaynak: DHA
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