Beyaz Cennette Yürekler Ağza Geldi, Kayakçılar Kafa Kafaya Çarpıştı

Kayak denilince akla ilk gelen yer Uludağ’da kayak yapan iki kayakçı çarpıştı. Yaralanan kayakçılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Beyaz Cennette Yürekler Ağza Geldi, Kayakçılar Kafa Kafaya Çarpıştı

'Beyaz Cennet' olarak adlandırılan Uludağ’da kayak heyecanı kazayla sonuçlandı. Hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanan Uludağ’da oteller bölgesinde kayak yapan iki kişi çarpıştı.

Beyaz Cennette Yürekler Ağza Geldi, Kayakçılar Kafa Kafaya Çarpıştı - Resim : 1

Kayakçılara ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan JAK ekipleri yaptı.İsimleri bilinmeyen iki kişi, tedavi için hastaneye gönderildi.

Beyaz Cennette Yürekler Ağza Geldi, Kayakçılar Kafa Kafaya Çarpıştı - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
Sahte İlan Çetesine Baskın, 3 Milyonluk Dev Vurgun Son Buldu Sahte İlan Çetesine Baskın, 3 Milyonluk Dev Vurgun
Mezuniyet Törenindeki Kutlamaya Soruşturma Mezuniyet Törenindeki Kutlamaya Soruşturma
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn Türkiye'de 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı Ne Öğretmen, Ne Doktor Ne Avukat Ne Mühendis: LinkedIn 2025'in En Popüler Mesleğini Açıkladı