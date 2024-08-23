Beyaz Ayakkabıların Kir Derdi Tarihe Karışıyor: Bir Damlasıyla Beyaz Peynir Gibi Oluyor

Beyaz ayakkabıların kirlenmesi problemi tarihe karışıyor. Bu tarifi uyguladığınızda ayakkabılarınız beyaz peynir gibi oluyor. Kombinlerin vazgeçilmez parçalarından biri olan, beyaz ayakkabı kimi zaman çabuk kirlenmesi nedeniyle tercih edilmiyordu. Beyaz ayakkabı kirlenmesi halinde ise eskiyordu. Bu 4 malzemeli tarifle artık beyaz ayakkabıların kirlenme gibi bir derdi olmayacak. İşte o tarif ve gerekli malzemeler: