Beyaz Ayakkabıların Kir Derdi Tarihe Karışıyor: Bir Damlasıyla Beyaz Peynir Gibi Oluyor
Görüntüsüyle tarz katan ve kombinlerin vazgeçilmezi olan beyaz ayakkabı, çabuk kirlendiği için çoğu zaman tercih edilmiyordu. Bu formül ile artık beyaz ayakkabıların kirlenmesi tarihe karışacak. Uygulandığı zaman beyaz ayakkabıları beyaz peynir gibi yapıyor.
Beyaz ayakkabıların kirlenmesi problemi tarihe karışıyor. Bu tarifi uyguladığınızda ayakkabılarınız beyaz peynir gibi oluyor. Kombinlerin vazgeçilmez parçalarından biri olan, beyaz ayakkabı kimi zaman çabuk kirlenmesi nedeniyle tercih edilmiyordu. Beyaz ayakkabı kirlenmesi halinde ise eskiyordu. Bu 4 malzemeli tarifle artık beyaz ayakkabıların kirlenme gibi bir derdi olmayacak. İşte o tarif ve gerekli malzemeler: