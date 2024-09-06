Beyaz Ayakkabılar Bu Yöntemle Süt Gibi Kalacak: Sadece 1 Damla Yetiyor

Adım Adım Temizlik

1. Karışımı Hazırlayın: Bir kasede karbonat, beyaz sirke ve diş macununu karıştırarak kremsi bir kıvam elde edin. Gerekirse birkaç damla su ekleyin.

2. Uygulama: Hazırladığınız karışımı sararmış bölgelere yumuşak bir diş fırçası yardımıyla uygulayın. Dairesel hareketlerle nazikçe ovun.

3. Bekletme Süresi: Karışımı ayakkabıların üzerinde 15-20 dakika bekletin, bu süre boyunca lekelere etki etmesini sağlayın.

4. Durulama: Ilık suyla nemlendirilmiş bir bezle ayakkabılarınızı silin ve tüm karışımı temizleyin.

5. Kurulama: Ayakkabılarınızı gölgede, havadar bir yerde kurutun. Güneş ışığına direkt maruz bırakmamaya özen gösterin, çünkü bu sararmalara yol açabilir.

Bu yöntemle beyaz ayakkabılarınızı uzun süre temiz ve parlak tutabilirsiniz!