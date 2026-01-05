Beştepe'de Yeni Yılın İlk Kabine Toplantısı
2026 yılının ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte masadaki konular...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yılın ilk kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın başkanlık ettiği toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye ve yeni yılda izlenecek yol haritası var.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler, Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da değerlendirilecek.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak.
Enflasyonla mücadelede gelinen aşama, istihdam artışı ve fiyat istikrarına yönelik adımlar da ele alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: