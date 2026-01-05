Beştepe'de Yeni Yılın İlk Kabine Toplantısı

2026 yılının ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte masadaki konular...

Son Güncelleme:
Beştepe'de Yeni Yılın İlk Kabine Toplantısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılın ilk kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın başkanlık ettiği toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye ve yeni yılda izlenecek yol haritası var.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler, Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak.

Enflasyonla mücadelede gelinen aşama, istihdam artışı ve fiyat istikrarına yönelik adımlar da ele alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kabine Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
'Matmazel'in Darbedilerek Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma! Belediyeden Açıklama Geldi 'Matmazel'in Darbedilerek Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma! Belediyeden Açıklama Geldi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Lideri ile Görüştü BAE Lideri ile Kritik 'Gazze' Teması
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
Göletteki Otomobilde Cesedi Bulunmuştu: Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında
TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu