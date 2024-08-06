Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası! Ağır Yaralılar Var

Beşiktaş TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 02.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Levent mevkiinde iki otomobil ve kamyonet bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra TEM Otoyolu'ndaki trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA