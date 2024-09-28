Beşiktaş’ta Zincirleme Kaza! Kazadan Sonra Sürücüler Birbirine Girdi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 BNC 382 plakalı otomobil, önce önünde seyir halinde olan 34 TAZ 23 plakalı ticari taksiye ardından da 34 GBU 314 plakalı panelvan araca çarptı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak kazaya müdahale etti.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜLER ARASINDA KAVGA

Polis ekipleri, kazaya müdahale ederken, olay yerine gelen park halindeki otomobillerin sürücüleri ile kazaya sebebiyet veren sürücü arasında kavga çıktı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kazada ölü ve yaralı olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA