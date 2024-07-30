Beşiktaş'ta Kaza! Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Takla Attı

İstanbul Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaşandı. Park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı.

Beşiktaş'ta Kaza! Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Takla Attı

İstanbul Beşiktaş'ta Muradiye Mahallesi, Kalıpçı Sokakta saat 00.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR

İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EDY 07 plakalı otomobil park halindeki 2 araca çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş Trafik kazası
Anne ile 2 Yaşındaki Kızını Ölüm Ayırdı Anne ile 2 Yaşındaki Kızını Ölüm Ayırdı
En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar... En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar...
Kadın Mayoları Tehlike Saçıyor! Havuz ve Denizden Islak Çıktığınızda Dikkat Kadın Mayoları Tehlike Saçıyor! Havuz ve Denizden Islak Çıktığınızda Dikkat
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'te Dengeleri Değiştirecek Hamle
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti AKP ve MHP'nin Oylarıyla Gece Yarısı Katliama Onay!
Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş
Erdoğan, AKP'ye Transferleri Durdurdu: Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler