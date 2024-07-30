Beşiktaş'ta Kaza! Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Takla Attı
İstanbul Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaşandı. Park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı.
İstanbul Beşiktaş'ta Muradiye Mahallesi, Kalıpçı Sokakta saat 00.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR
İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EDY 07 plakalı otomobil park halindeki 2 araca çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA