Beşiktaş'ta Bir Garip Kaza! Park Halindeki Araç Bahçeye Uçtu

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Kardeşler Sokak’ta akşam saatlerinde park halinde bulunan 34 BG 3525 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle kayarak duvara çarptı. Araç, duvarı kırarak 5 katlı bir binanın bahçesine uçtu.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla araç uçtuğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle bina sakinleri ise büyük panik yaşadı.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAY ANINI ANLATTI

Mahalle sakini Gözde Akdağlı, “Arkadaş arabayı buraya park etti. Daha sonra malzeme almaya geldi. Malzemelerini aldıktan sonra, arabayı kapatırken araba kaymaya başladı. Görüldüğü gibi, yokuş aşağı kaydı. Araç olayı sırasında boştu, içinde kimse yoktu. Allah’a şükür, mala geldi, cana gelmedi. Buna da şükür” dedi.

Binanın bazı duvarlarında kısmi hasar oluştuğunu söyleyen bina sakini Banu Korcan ise, “Şu an bir alt kattaki ebeveyn banyomun taşını zedelemiş durumda. Eğer bu araç düşerse, alt katı ve bir altını ciddi şekilde tahrip edebilir. Aracı tutan bahçe demirleri ise o kadar ince ki şu an sadece ufak bir parça aracı tutuyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA