Beşiktaş’ta Araç Alev Aldı! Son Anda Kurtuldular

Beşiktaş'ta seyir halindeki bir araçta çıkan yangında, kadın sürücü aracı sağa çektikten sonra çocuğuyla birlikte aşağı indi. Ön tarafından alevlerin yükseldiği otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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Beşiktaş’ta Araç Alev Aldı! Son Anda Kurtuldular

Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı Türkali Mahallesi’nde saat 16.30 civarında gerçekleşti. 34 EHA 721 plakalı aracında seyahat eden kadın sürücü, motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince hemen otomobilini sağa çekti. Hızla çocuğunu alarak araçtan indi.

Dumanlar hızla etrafa yayılırken, çevredeki vatandaşlar duruma kayıtsız kalmadı ve yangına müdahale etmek için söndürme tüplerini kullanmaya başladı. Yangın, vatandaşların ilk müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak durumu tamamen kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

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