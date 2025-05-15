Beşiktaş’ta Ağaçlık Alanda Yangın
İstanbul Beşiktaş’ta belediye işçilerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda çıkan yangın panik yarattı. Ağaçlara sıçrayan yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.
Beşiktaş’ta Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yer alan ağaçlık alanda işçilerin çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında alevler ağaçlara sıçradı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ağaç ve çalılar alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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