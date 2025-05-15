Beşiktaş’ta Ağaçlık Alanda Yangın

Beşiktaş’ta Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yer alan ağaçlık alanda işçilerin çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında alevler ağaçlara sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ağaç ve çalılar alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA