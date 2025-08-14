Beşiktaş’ta 5 Katlı Binada Yangın Paniği! Dumandan Etkilenen Çift Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

İstanbul Beşiktaş’ta 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen çift ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İstanbul Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çitlembik Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında 5 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Daireden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yangının çıktığı dairede yaşayan karı koca çift dumandan etkilenirken kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı. Çiftin evinde beslediği kediler de ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kadın, daha sonra tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, dairede soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

