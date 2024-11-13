Beşiktaşlılar Lokaline Silahlı Saldırı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Beşiktaşlılar Derneği Lokali'ne, akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırıda lokalin boş olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaşlılar Lokaline Silahlı Saldırı

Silahlı saldırı, Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 20.00 civarında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebeple M.K. isimli şahıs tarafından düzenlenen saldırıda, lokal kapalı olduğu için herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Beşiktaşlılar Lokaline Silahlı Saldırı - Resim : 1

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren M.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde lokalin cephesine iki kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışmalarında bulundu.

Saldırının sebebiyle ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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