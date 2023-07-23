Beşiktaşlı futbolcuyu darp eden şahıs tutuklandı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün Bakırköy’de trafik kazası geçirmiş ve kazadan sonra yapılan tutanak tutma işlemi sırasında karşı tarafın sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kalmıştı.

TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.B. isimli kişi görevlilerce yakalanmıştır” denilmiş ve şüphelinin ‘darp, hakaret, kasten yaralama’ suçlarından yürütülen tahkikat işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirilen F.B., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.