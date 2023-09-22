Beşiktaş Stadı'nın adı değişiyor

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Beşiktaş Stadı'nın adı değişiyor

Beşiktaş'ın bir süredir beklenen stat sponsoru belli oldu. Siyah-beyazlılar, Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak ve senelik 7.5 milyon Euro kasaya girecek

Beşiktaş'ta stat sponsorluğu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Tüpraş'ın isim sponsoru olması yönünde anlaşmaya vardı.

Buna göre Beşiktaş Park'ın adı 3 seneliğine Tüpraş Stadyumu olacak.

Beşiktaş'ın bu anlaşmadan senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmeler olumlu noktalanmamıştı.

Beşiktaş Park'ın ismi için ilk olarak siyah-beyazlıların Koç Grubu'ndan efsane sponsoru Beko markası konuşulsa da sonrasında Tüpraş isminde karar kılındığı bildirildi.

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