Beşiktaş Efsanesi Feyyaz Uçar'ın En Acı Günü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan 62 yaşındaki Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Uçar, torunu Can Arbay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Uçar, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haber sonrası siyah-beyazlı kulüpten de başsağlığı mesajı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde 6 Aralık Cumartesi günü cenaze namazı kılınacak Can Arbay, Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi