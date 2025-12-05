Beşiktaş Efsanesi Feyyaz Uçar'ın En Acı Günü!

Beşiktaş'ın efsanevi ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti. Uçar'ın duyurduğu acı haber sonrası siyah-beyazlı kulüpten başsağlığı mesajı geldi.

Beşiktaş Efsanesi Feyyaz Uçar'ın En Acı Günü!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan 62 yaşındaki Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı. Uçar, torunu Can Arbay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Uçar, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Efsanesi Feyyaz Uçar'ın En Acı Günü! - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haber sonrası siyah-beyazlı kulüpten de başsağlığı mesajı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde 6 Aralık Cumartesi günü cenaze namazı kılınacak Can Arbay, Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

Rojin Kabaiş'in Ölümünde Flaş Gelişme! Kritik Talep Kabul EdildiRojin Kabaiş'in Ölümünde Flaş Gelişme! Kritik Talep Kabul EdildiGüncel
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Feyyaz Uçar Beşiktaş
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Flaş Gelişme! Kritik Talep Kabul Edildi Rojin Kabaiş'in Ölümünde Flaş Gelişme!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İBB Davasındaki İlk Tutukluluk İncelemesinde Karar İBB Davasında Yeni Karar
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme CHP'nin Kurultay İptal Davası Hakkında Flaş Gelişme
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'