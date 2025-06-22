Beşiktaş Belediyesi'nden Dünya Kaykay Günü Etkinliği

Dünya Kaykay Günü için Maçka İnönü Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş Belediyesi'nden Dünya Kaykay Günü Etkinliği
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Beşiktaş Belediyesi Dünya Kaykay Günü için Maçka İnönü Parkı’nda renkli bir etkinlik düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü’nde kaykay tutkunlarını bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Frozen Clouds ve Hav Hav müzik gruplarının sahne performansı etkinliğe enerji kattı. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran’ın, dünya genelinde kaykay tutkunları tarafından ’Dünya Kaykay Günü’ olarak kutlanması kapsamında Maçka İnönü Parkı’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. ’Kural Yok; Tahtanı ve Arkadaşını Kap, Gel’ mottosuyla gerçekleşen organizasyon, gençleri bir araya getirerek keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Farklı yaş gruplarından kaykay severler; yarışmalarla eğlendi, yeteneklerini sergiledi ve günün sonunda çeşitli ödüllerle buluştu.

Kaynak: İHA

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