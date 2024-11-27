Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İstifa Etti

Beşiktaş'ta art arda gelen istifa ve görevden almaların ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti. Beşiktaş tarafından saat 15.05'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Dün gece yapılan açıklamayla Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın görevden alındığı duyurulmuştu. Sabah saatlerinde önce Asbaşkan Onur Göçmez, ardından yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek istifa etmişti. Göçmez daha sonra istifasını geri çekmişti. Kısa süre önce de medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.