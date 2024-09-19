Beşikçioğlu, 5 Köpeği Belediyede Görevlendirdi

Ankara'da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan ve Veteriner İşleri Müdürü Faruk Zehir ile birlikte Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki kreş ve Bahçekapı Mahallesi'ndeki hayvan barınağını ziyaret etti.

30 gün içinde sahiplendirilmeyen sokak hayvanların öldürülmesini öngören yasa değişikliğinin ardından Erdal Beşikçioğlu, "Belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" demişti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, barınak ziyaretinde Beşikçioğlu, eğitimleri tamamlanan 5 köpeğin atamasını gerçekleştirdi.

'BARINAKLARIMIZDA ÖNCE İTAAT EĞİTİMLERİ VERİYORUZ'

Kreşe ataması yapılan "Alex" isimli köpeği yeni yuvasında ziyaret eden Beşikçioğlu, "Barınaktaki yapılarımızda öncelikle itaat eğitimleri veriyoruz. Bu arkadaşların bazıları cins hayvanlar, bazıları da sokaklardan gelenler oluyor. Bazı ailelerimiz bu cins olan hayvanlarımızı evlerine alıyorlar lakin bir süre sonra onunla baş edemeyince gelip sokağa bırakıyorlar" dedi.

'BAHÇE DEPOSU, MAKİNE PARKI GİBİ ALANLARDA ÇALIŞACAKLAR'

"Bu yasa çıktıktan sonra biz bu can dostlarımızı belediyemizde görevlendireceğiz dedikten sonra birçok arkadaşımız can dostlarını bizlere getirdiler" diyen Beşikçioğlu, "Biz de onlara temel eğitimleri verdikten sonra vatandaşlarımızın sahiplenmeleri için gerekli imkanları sağlıyoruz. Bir diğer taraftan da bu canlılarımızı park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz. Burada veterinerlik müdürlüğümüzün çok büyük bir katkısı oldu. Veteriner müdürümüz daha önceden pek çok can dostunu eğiten bir arkadaşımız. O da, kendi içerisinde bir kadro kurdu ve bu kadrolar can dostlarımızı eğitip hem zabıtalarımızın yanında hem de tesislerimiz de bekçi köpeği olarak görevlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Barınağımız yaklaşık 300 hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Şu an 80, 83 tane can dostumuz bizimle birlikte. Bir de 6 tane yasaklı ırkımız var, lakin bunlarda şu an fazlalaşmış ve sayıları 12’yi geçmiş. Sayımız artıyor ama uygulamaya geçirdiğimiz projemizde sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Hepsinin burada özgürce dolaşabilecekleri bir alan mevcut. Burada temel itaat eğitimleri ve arama kurtarma eğitimleri verilmektedir. Sistem şimdilik işliyor, sabah saatlerinde de kreşlerimize görevlendirmeleri yaptık. Çocuklarımız büyük bir ilgi gösterdi. E tabi, onların istedikleri de sadece sevgi. Umarım bu proje örnek olur herkese" diye konuştu.