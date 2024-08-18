Besihanede Çıkan Yangında 5 Büyük Hayvan Öldü

Afyonkarahisar’da besihanede çıkan yangında 5 büyük hayvan telef oldu.

Son Güncelleme:
Besihanede Çıkan Yangında 5 Büyük Hayvan Öldü

Olay, Şuhut ilçe merkezind meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunun yan tarafında bulunan besihanede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İçerisinde saman balyalarının da bulunduğu besihanede alevler bir anda her yeri sardı.

Dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken besihanede bulunan 5 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu belirlendi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İş makineleri ile de müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İBB'de Sınav Başvuruları Başladı İBB'de Sınav Başvuruları Başladı
Akdeniz'de Can Pazarı! Akdeniz'de Can Pazarı!
Bir Yanda Orman Yangını, Bir Yanda Ağaç Katliamı! Ümraniye Belediyesi Kıyıma Devam Ediyor Bir Yanda Orman Yangını, Bir Yanda Ağaç Katliamı!
Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması