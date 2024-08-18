Besihanede Çıkan Yangında 5 Büyük Hayvan Öldü

Olay, Şuhut ilçe merkezind meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunun yan tarafında bulunan besihanede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İçerisinde saman balyalarının da bulunduğu besihanede alevler bir anda her yeri sardı.

Dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken besihanede bulunan 5 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu belirlendi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İş makineleri ile de müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA