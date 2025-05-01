Beş Ülkenin Büyükelçisi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu
Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam'ın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'yı Cumhurbaşkanlığı makamında ağırladı.
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Kaynak: ANKA