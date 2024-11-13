Beş Kardeş Hayatını Kaybetmişti... Bakanlıktan 'Yangın Faciası' Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İzmir'de 5 çocuğun öldüğü yangın faciasına ilişkin olarak, "5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Beş Kardeş Hayatını Kaybetmişti... Bakanlıktan 'Yangın Faciası' Açıklaması

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Göktaş, "5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasilerden İktidara 'İzmir Faciası' Tepkisi! 'Bu Acıya Sessiz Kalmak Mümkün Değil!'Siyasilerden İktidara 'İzmir Faciası' Tepkisi! 'Bu Acıya Sessiz Kalmak Mümkün Değil!'Güncel

Son Güncelleme:
Bu Yöntemle Kestaneler Lokum Gibi Oluyor: Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş Bu Yöntemle Kestaneler Lokum Gibi Oluyor: Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş
Herkes Çayla Birlikte Tüketiyor Ancak Bir de Kahveyle Deneyin: Bu Etkisini Kimse Bilmiyordu Herkes Çayla Birlikte Tüketiyor Ancak Bir de Kahveyle Deneyin: Bu Etkisini Kimse Bilmiyordu
Tek Tek Bıçaklayıp Ailesine Dehşeti Yaşatmıştı! Annesini Öldüren Gencin İfadesi Kan Dondurdu Annesini Öldüren Gencin İfadesi Kan Dondurdu
'Yenidoğan Çetesi Yine Kan Dondurdu: 'Uyuşturucu Koklattım, Kestim Nefesini' 'Uyuşturucu Koklattım, Kestim Nefesini'
'Namaz Kılmayan Öldürülebilir' Demek Serbestmiş: Savcılık Suç Unsuru Bulamadı! 'Namaz Kılmayan Öldürülebilir' Demek Serbestmiş
Spor Salonunda 3 Yaşındaki Oğlunun Gözü Önünde Öldürülmüştü: Vahşet Göz Göre Göre Gelmiş! Spor Salonundaki Vahşet Göz Göre Göre Gelmiş!