Beş Kardeş Hayatını Kaybetmişti... Bakanlıktan 'Yangın Faciası' Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İzmir'de 5 çocuğun öldüğü yangın faciasına ilişkin olarak, "5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz" dedi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Göktaş, "5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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