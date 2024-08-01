Berna Laçin'e O Sözleri Yüzünden Soruşturma Açıldı

İktidar tarafından kamuoyuna 'Ötenazi yasası' olarak sunulan katliam yasası, 30 Temmuz'da AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edilmişti.



"UTANÇLA HATIRLANACAKSINIZ, LANETLİSİNİZ"



Kanlı yasanın kabulünün ardından AKP ve MHP milletvekillerinin Meclis'te verdiği poz tartışmalara neden olurken, sosyal medyadan yapılan eleştiri tufanına çok sayıda ünlü isim de katıldı. Eleştiride bulunanlar arasında yer alan oyuncu Berna Laçin, milletvekillerinin gülerek verdiği pozu paylaşarak ""Utançla hatırlanacaksınız. Lanetlisiniz" ifadelerini kullanmıştı.