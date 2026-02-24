Berlinale’den Ödüllerle Dönen Sarı Zarflar ve Kurtuluş'un Vizyon Tarihleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

21 Şubat’ta Berlinale’de yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki jüri, önemli ödülleri sahiplerine takdim etti. Sarı Zarflar, yönetmen İlker Çatak imzasıyla Altın Ayı’ya layık görülürken, Kurtuluş yönetmeni Emin Alper ise Gümüş Ayı ödülünün sahibi oldu.

Box Office Türkiye’nin duyurduğu bilgilere göre, Kurtuluş 6 Mart’ta, Sarı Zarflar ise 27 Mart’ta seyirciyle buluşacak.

‘SARI ZARFLAR’: ANKARALI ÇİFTİN HİKAYESİ

Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı Sarı Zarflar, prömiyer sonrası toplum tarafından hedef gösterilen ve evlerini, işlerini kaybeden Ankaralı bir sanatçı çiftin yaşadıklarını ekrana taşıyor.

‘KURTULUŞ’: TOPRAK ÇATIŞMASININ İZLERİ

Kurtuluş, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak anlaşmazlığını konu alıyor. Filmin başrollerinde Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan bulunuyor.

ALPER’İN MESAJI JÜRİYİ ETKİLEDİ

Yönetmen ve senarist Emin Alper, Berlin Film Festivali sırasında yaptığı konuşmada, jüri başkanı Wim Wenders’in “Siyasetin dışında kalmalıyız” sözlerinin tersine bir duruş sergileyerek salondakilerden büyük alkış aldı.

