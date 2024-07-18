Bergama'daki Orman Yangını İkinci Gününde: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Bergama'daki Orman Yangını İkinci Gününde: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bergama'daki Orman Yangını İkinci Gününde: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 1

YANGINA MÜDAHALE 16. SAATİNDE

Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bergama'daki Orman Yangını İkinci Gününde: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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