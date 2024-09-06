Benzin ve Dizel Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Yollarda Yeni Bir Trafik İşareti Belirdi

Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkelerin trafik uygulamalarında değişiklikler başladı. İlk olarak İspanya'da ortaya çıkan yeni tabelaların, yakında diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de de görülmesi bekleniyor.

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Benzin ve Dizel Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Yollarda Yeni Bir Trafik İşareti Belirdi - Resim: 1

İspanya'da R-120 adı verilen yeni trafik levhaları yürürlüğe girdi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliğine yönelik adaptasyonları kapsayan anlaşmayı Türkiye'nin de yer aldığı 191 ülke kabul ederken, anlaşmanın trafik uygulamalarına ilişkin değişikliklerini ilk hayata geçiren ülke İspanya oldu.

BENZİN VE DİZEL YAKIT KULLANANLAR DİKKAT!

Ülkenin birçok karayolunda görülmeye başlanan yeni trafik levhaları sürücülerde kafa karışıklığına neden olurken, bu göstergelerin yakında diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de de görülmesine kesin gözüyle bakılıyor. R-120 adı verilen ve düşük emisyon bölgesini işaret eden bu tabelalara aykırı davranan sürücüler ise ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

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