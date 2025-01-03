Benzin Döküp Ateşe Verdiler! Batman'da Belediye Otobüsü Şoförlerinin Kulübesi Kundaklandı

Batman'da Yenişehir Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförlerinin kaldığı kulübe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

KULÜBE KÜLE DÖNDÜ

Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kulübe kullanılamaz hale gelirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA