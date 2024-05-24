"Beni öldürecekler" demişti: Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi

Bir programda "Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” diyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildiği kaydedildi.

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"Beni öldürecekler" demişti: Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 silahlı koruma verildi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma sağlandı.

İpek Özbey, X hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Sinan Ateş'in eşi, ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler, haberiniz olsun” demişti.

İDDİANAME GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KABUL EDİLMİŞTİ

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı.

Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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