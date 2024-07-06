Bengü'nün Van Konserinde İzleyiciler Pet Şişe Fırlattı: 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' Protestosu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Van Kültür Yolu Festivali' kapsamında Van'da sahne alan Bengü protesto edildi. Bengü'nün konser sonunda 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dediği için protesto edildiği öne sürüldü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Van’da bu yıl 1’incisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser veren sanatçı Bengü ile seyirciler arasında gerginlik çıktı.

Bengü'nün 'Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleri üzerine seyircilerin tepki gösterdiği iddia edildi.

Bengü’nün sahneyi terk etmesinin adından seyirciler, organizasyon şirketi ve sanatçıyı protesto ederek sahneye pet şişe fırlattı.

Bengü yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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