Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı

Türkiye'de mobilya denildiğinde akıllara gelen markaların başında yer alan Bellona ve İstikbal, uzun yıllardır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetiliyor.



Boydak Holding çatısı altında Türkiye'de şubeleşen markalar, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilmişti. Bellona, Mondi, İstikbal Mutfak & Banyo, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi şirketlerin yer aldığı önemli iştiraklerden bazıları için satış ihalesine çıkılacağı öğrenilirken, Bellona ve İstikbal için talip olan iki şirket dikkat çekti.



İKİ ŞİRKETTEN BİRİNE SATILMASI BEKLENİYOR



Erciyes Anadolu Holding'in kurulduğu Kayseri'de yerel basında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin dört bir yanında mobilya mağazaları bulunan İstikbal ve Bellona'nın satışı için gelecek haftalarda bir heyet görevlendirilecek.











