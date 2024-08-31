Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden İstikbal ve Bellona, uzun süredir TMSF tarafından satışa sunulmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz darbesinin ardından FETÖ soruşturması kapsamında kayyum heyeti atanan şirket, daha sonrasında TMSF'ye devredilmişti. Şirkete ait çok sayıda iştirakin en önemlileri arasında yer alan İstikbal ve Bellona'nın kime satılacağı ise merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı - Resim: 1

Türkiye'de mobilya denildiğinde akıllara gelen markaların başında yer alan Bellona ve İstikbal, uzun yıllardır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetiliyor.

Boydak Holding çatısı altında Türkiye'de şubeleşen markalar, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilmişti. Bellona, Mondi, İstikbal Mutfak & Banyo, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi şirketlerin yer aldığı önemli iştiraklerden bazıları için satış ihalesine çıkılacağı öğrenilirken, Bellona ve İstikbal için talip olan iki şirket dikkat çekti.

İKİ ŞİRKETTEN BİRİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Erciyes Anadolu Holding'in kurulduğu Kayseri'de yerel basında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin dört bir yanında mobilya mağazaları bulunan İstikbal ve Bellona'nın satışı için gelecek haftalarda bir heyet görevlendirilecek.





Haberin devamını okumak için tıklayın
Tapu ve Hisseli Tapu Mirasında Yeni Dönem Tapu ve Hisseli Tapu Mirasında Yeni Dönem
Van'daki Keşif Heyecanlandırdı: Jandarma Gece Gündüz Elde Silah Nöbet Tutuyor Van'daki Keşif Heyecanlandırdı: Jandarma Gece Gündüz Elde Silah Nöbet Tutuyor
Tarlada 1 Markette 38 Lira Olunca Bedava Dağıtmaya Başladı: 600 Bin Liralık Ürünü Ücretsiz Verdi Tarlada 1 Markette 38 Lira Olunca Bedava Dağıtmaya Başladı: 600 Bin Liralık Ürünü Ücretsiz Verdi
Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı
Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Tüm Aboneleri Kapsayacak Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Tüm Aboneleri Kapsayacak
Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine Ait Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine Ait
Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı
Sivaslıya Yapamazsın Denilince İnadına Başladı: Siparişlere Yetişemiyor Resmen Para Basıyor Sivaslıya Yapamazsın Denilince İnadına Başladı: Siparişlere Yetişemiyor Resmen Para Basıyor
Para Üstü Devri Tarih Oluyor! Artık İstanbul'daki Bütün Minibüslerde Olacak Para Üstü Devri Tarih Oluyor! Artık İstanbul'daki Bütün Minibüslerde Olacak
Yolda Yürürken 40 Kilogram Buldu: Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı Yolda Yürürken 40 Kilogram Buldu: Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı
3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza 3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza
70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı 70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı